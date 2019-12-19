Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» дала первый ток

На Чукотке начала работу и выдала первый ток первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«19 декабря в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект госкорпорации «Росатом») выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.

Отмечается, что в 2020 году ПАТЭС предстоит подключить к тепловым сетям Певека и сдать в промышленную эксплуатацию.

Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» проекта 20870 – головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. «Академик Ломоносов» представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель – обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

Длина судна составляет около 140 метров, ширина – 30 метров, водоизмещение – более 20 тыс. тонн. Назначенный срок эксплуатации «Академика Ломоносова» – 40 лет. На ПЭБ предусматривается размещение около 70 человек обслуживающего персонала. Для них предусмотрены жилые каюты, столовая, спортивный комплекс. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.

Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.

Напомним, в конце августа в Мурманске прошла торжественная церемония отправки на место эксплуатации – на Чукотку – первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов».

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