Ксения Собчак, Надежда Оболенцева и другие гости новогоднего ювелирного коктейля

В кругу близких друзей и давних клиентов бренда креативный директор представила новую коллекцию украшений. Оценить новинки пришли: Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Ясмина Муратович, Наталья Подольская, Сати Спивакова, Екатерина Мцитуридзе, Светлана Захарова, Вика Газинская, Юлия Рубан и многие другие.

Ксения Собчак Надежда Оболенцева Анастасия Задорина Сати Спивакова Ирина Чайковская Ясмина Муратович Екатерина Мцитуридзе Милана Королева

Гости примеряли украшения из новой коллекции, угощались шампанским и DJ-сетом Ники Кубрак. Атмосферу вечера дополнил новогодний стиль оформления пространства в золотых оттенках. В новой коллекции J-Point можно найти разные по настроению и характеру украшения: от классики в современном прочтении до стилистически смелых решений. Легкие бабочки-подвески и многослойные цепочки со звездами разбавлены дерзкими акцентами — бриллиантовыми чокерами и каффами сложной формы. Каффы — знаковое изделие для J-Point — инкрустированы рубинами, изумрудами и сапфирами. Тем, кто любит акцентные детали, J-Point предлагает крупные цепи из белого, желтого и розового золота с бриллиантовым паве.

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