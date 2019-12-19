Софья Эрнст станет матерью в третий раз

В эти минуты в киноцентре «Октябрь» заканчивается премьерный показ картины Андрея Кравчука «Союз спасения». Впрочем, не только исторический фильм о восстании декабристов в этот вечер показали впервые: на публике также в первый раз после курсирующих в сети слухов о беременности появилась актриса Софья Эрнст. Софья, исполняющая в картине роль Анны Бельской, не смогла пропустить показ фильма. К тому же супруг актрисы, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, является одним из продюсеров картины. Важная для обоих премьера и стала весомым поводом для выхода в свет: Софья появилась на публике в романтичном наряде светло-голубого оттенка, которое не скрывало ее положения.

Софья Эрнст

Напомним, 31-летняя Софья и 58-летний Константин Эрнст связали себя узами брака в июле 2017 года (по сообщениям российских СМИ), а в 2016 и 2017 году соответственно у пары родилось двое дочерей: Кира и Эрика. Будущий ребенок станет третьим для Софьи и четвертым — для Константина. В прошлом он состоял в браке с Анной Силюнас, от которой у него есть 25-летняя дочь Александра. О своих отношениях с Константином Софья предпочитает особенно не распространяться. Исключение она сделала лишь для издания Tatler, которому не так давно дала интервью. В разговоре с главным редактором журнала Ксенией Соловьевой актриса рассказала о знакомстве с мужем, а также об их отношениях и свадьбе:

Мы оба люди закрытые. Мой муж вообще чемпион по закрытости. Мы, наверное, даже не смогли бы целоваться при огромном количестве людей… У Константина не было свободного времени и ресурса на долгие ухаживания. Мы быстро стали жить как муж и жена, то есть просто вместе. И узаконили отношения.

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