«Диво». Вышел клип Гайтаны и певца Orest. Видео

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Видео: Gaitana / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности. Но есть и другие версии. В четверг вечером возле […]
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