Постпредом Украины в ООН стал экс-замглавы МИД Кислица

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН. Соответствующий указ был подписан 18 декабря, сообщает пресс-служба президента.

«Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций», – говорится в тексте документа.

До вчерашнего дня Кислица был заместителем министра иностранных дел Украины, который курировал в центральном аппарате ведомства международные организации.

Бывший постпред при ООН Владимир Ельченко стал послом Украины в США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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