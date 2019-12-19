Постпредом Украины в ООН стал экс-замглавы МИД Кислица

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при ООН. Соответствующий указ был подписан 18 декабря, сообщает пресс-служба президента.
«Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций», – говорится в тексте документа.
До вчерашнего дня Кислица был заместителем министра иностранных дел Украины, который курировал в центральном аппарате ведомства международные организации.
Бывший постпред при ООН Владимир Ельченко стал послом Украины в США.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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