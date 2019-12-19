Ил-76 с отказавшим двигателем готовится к посадке в Жуковском

Самолет Ил-76 готовится к посадке в аэропорту Жуковский в Подмосковье из-за отказа одного из двигателей, сообщили в экстренных службах.

Источник сообщил, что борт принадлежит научному летно-исследовательскому институту, передает ТАСС.

Отмечается, что «во время полета отказал один из четырех двигателей».

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