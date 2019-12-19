Дана Борисова опровергла сведения о приеме наркотических веществ

Телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram опровергла сведения о том, якобы медики снимали ей «ломку» из-за приема наркотических веществ. Звезда отметила, что она не употребляет подобное уже на протяжении 2,5 лет.
Не так давно в СМИ появилась информация, что дочь ушла от Даны Борисовой к отцу, а позже телеведущая якобы вызвала на дом медиков, пожаловалась на головную боль и лихорадку, после чего у нее диагностировали абстинентный синдром, или как в народе говорят — «ломку». Ей оказали необходимую помощь, а в будущем знаменитость собиралась отправиться на Самуи на лечение.
Сама телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram назвала появившиеся сведения фальшивыми, отметив, что уже на протяжении 2,5 лет она не употребляет никаких запрещенных препаратов или наркотических веществ. В ближайшее время теледива пройдет обследование, сдаст анализы, в том числе волосы и материалы с ногтей, чтобы медики определили, находились ли в организме наркотики в ближайшее время.
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