Наука: Умными рождаются или становятся?

Не существует двух людей с одинаковым уровнем интеллекта. Очевидно, что у одних он выше, а у других ниже. С чем это связано? Умнее тот, у кого «правильные» гены, или тот, кто «хорошо учился»? И можно ли на это повлиять?



Роль «хороших» генов

Материальный носитель интеллекта любого человека — его головной мозг. Это такой же орган, как и все остальные. Он состоит из живых клеток, и в каждой из них есть ядро со стандартным набором хромосом, в которых закодирована информация о строении всех мозговых структур.

Проблема в том, что не существует определенного ограниченного нервного центра, который отвечал бы за интеллект. Нет, вероятно, и единственного гена, в котором была бы закодирована информация о нем. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, является ли интеллект чем-то целостным, или это лишь набор отдельных функций.

Интеллектуальная деятельность происходит за счет одновременной согласованной работы разных отделов головного мозга, а их строение и функции закодированы разными генами. Детально изучить каждый из них, а также все варианты их взаимодействия — крайне сложная задача, современной науке решить ее пока не удалось.

Роль наследственности становится хорошо заметна при сравнении родственников. Например, если однояйцевые близнецы (у которых совпадает 100% генов) растут вместе, то уровень их интеллекта в 86 случаев из 100 оказывается одинаковым. А если их разлучают и воспитывают в разных семьях, то этот показатель снижается до 72. Из этого следует, что наследственность более чем наполовину определяет, насколько человек умен.

У детей с родителями, у родных братьев с сестрами, которые росли и воспитывались вместе, уровень интеллекта совпадает примерно в 50 случаев из 100. А у детей с приемными родителями — лишь в 19 случаев. Получается, гены важнее воспитания и обучения?

Есть и другие интересные данные. У детей, растущих в родных семьях, как уже было сказано, в 50% случаев уровень интеллекта совпадает с родительским. Но если ребенка отдают в чужую семью, то эта цифра уменьшается до 22%. Выходит, что большинство детей, отлученных от родной матери и отца, отличаются от них по уровню интеллекта. Но они отличаются и от приемных родителей, братьев и сестер.

Так что же происходит в родной семье? Каким образом родители передают свой ум ребенку — через гены или через воспитание? Эти два фактора часто совмещаются, и понять, какой из них важнее, очень сложно.

Исследователи из Университета штата Флориды (Florida State University) пришли к выводу, что воспитание почти ни при чем. Согласно данным, полученным в ходе недавнего исследования, уровень IQ человека в возрасте 18–21 лет практически не связан с тем, как родители занимались с ним в детстве.

В то же время мать и отец помогают ребенку развивать нужные навыки, способны дать ему знания, воспитать ответственность, целеустремленность, аккуратность и другие качества, которые в будущем помогут достигать успеха и наиболее эффективно использовать генетический ресурс.

Влияние среды

Есть многочисленные исследования, которые установили связь между уровнем интеллекта человека и уровнем его жизни, образования, социумом и культурной средой, питанием, действием на организм различных веществ и факторов, состоянием здоровья.

Например, дети, бросившие школу, имеют в среднем более низкий интеллект по сравнению с теми, кто завершил среднее образование. А те, в свою очередь, уступают выпускникам ВУЗов. В Америке традиционно считалось, что у населения африканских стран более низкий уровень интеллекта по сравнению с европейцами в силу различий в генах. Но сегодня сравнялся уровень их жизни, а вместе с ним и уровень IQ — гены не могли измениться так быстро.

Память часто называют входными воротами интеллекта. Но память и интеллект — не одно и то же. В Технологическом университете Джорджии (Georgia Institute of Technology) в 2013 году было проведено исследование, показавшее, что большинство существующих сегодня тренингов для развития головного мозга помогают улучшить, главным образом, память, но не интеллект.

Вместе с тем есть явные свидетельства того, что интеллект можно тренировать, улучшать и развивать. Например, доказано, что у людей, занимающихся интеллектуальной деятельностью, реже развивается старческая деменция — патология, одним из проявлений которой является снижение интеллекта. У людей, имеющих высшее образование, у тех, кто занимается умственным трудом, средний уровень IQ и показатели по другим тестам выше, чем у низкоквалифицированных работников.

Большое значение имеют социум и культура. В разных культурных средах ценятся разные виды и проявления интеллекта. Например, в Америке среди англоязычного населения во главу угла ставится индивидуальность человека, его личный потенциал, а среди испаноязычного — родственные отношения, благополучие семьи. На постсоветском пространстве традиционно родители стремятся дать детям высшее образование, приветствуется карьерный рост, а во многих странах Азии высоко ценится деловая хватка, умение договариваться и торговать. Все это не только оказывает влияние на общий уровень интеллекта, но и способствует его развитию преимущественно в тех или иных направлениях.

Наглядный пример того, как среда влияет на интеллектуальные способности, демонстрирует исследование, проведенное в сентябре 2014 года в Университете штата Мичиган (Michigan State University). Когда студентам рассказывали о том, что у всех гениев человечества были «хорошие гены», то в дальнейшем они справлялись с решением интеллектуальных задач менее эффективно. Студенты из другой группы, которым говорили, что «все гении достигли успеха только за счет упорной работы», демонстрировали существенно лучший результат.

Головной мозг — миниэлектростанция, которой постоянно нужна энергия и питательные вещества. Соответственно, эффективность его работы зависит от питания. Более высокий интеллект имеют люди, матери которых во время беременности получали достаточное количество белка, витаминов, фолиевой кислоты, йода. А недостаток этих веществ может приводить к врожденному слабоумию. Согласно результатам недавних исследований, для головного мозга ребенка полезно, если беременная женщина употребляет в пищу много рыбы — в ней содержится важный компонент, входящий в состав мембран нервных клеток.

Если вы хотите, чтобы ваш мозг работал более продуктивно, то необходимо потреблять пищу, содержащую достаточное количество лецитина, витаминов B, D, йода, полиненасыщенных жирных кислот. Этот особенно важно в детстве. Но само по себе полноценное питание, конечно, интеллект не повышает.

Так что же важнее?

При всем разнообразии научных данных распространено мнение о том, что интеллект на 70% определяется наследственностью и лишь на 30% — внешними факторами, а некоторые исследователи отводят генам целых 85%. На самом деле факторов так много и взаимодействие их настолько сложно, что точные цифры посчитать практически невозможно. Все же наследственность дает человеку потенциал. Но то, как он раскроется, зависит от многочисленных внешних факторов.

В 2014 году ученые из университета Калифорнии в США открыли ген интеллекта, его назвали «клото». Ген продуцирует белок, который укрепляет нейронные связи в головном мозге. А вот исследователи из Университета Стенфорда пришли к выводу, что убежденность в ведущей роли генетики подавляет волю.

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