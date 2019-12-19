Кардиолог рассказала об опасностях аномально тёплой зимы для здоровья россиян

Нетипичные для определённого времени года погодные условия для многих людей часто становятся причиной ухудшения состояния организма и обострений хронических недугов. Кардиолог Наталья Нассибулина пояснила об опасностях аномально тёплой зимы для здоровья россиян.

Высокие для зимнего периода температурные показатели в первую очередь влияют на здоровье людей с хроническими болезнями сердца и сосудов, органов дыхания. Также аномально тёплая зима опасна для гипотоников и аллергиков. У первых это может проявляться одышкой, мигренями и ощущением недостатка воздуха, а у вторых – аллергическими реакциями, инфекционными и простудными заболеваниями. Повышенная влажность вредит астматикам, а также в аномально тёплый зимний период повышается риск переохлаждений.

Кардиолог отметила, что от нетипичной погоды может пострадать вегетативная система. То есть, у человека нарушается режим сна, работа гипофиза и обмен веществ, что приводит к чрезмерной утомляемости и неврозам. Врач рекомендует россиянам в этот период больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, правильно питаться, ходить на лечебный массаж и нормализовать сон.

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