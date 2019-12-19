В Москве телефонные мошенники обманули пенсионерку на 3 млн рублей

В Москве жительница 1950 года рождения стала жертвой аферистов, которые обманным путем заставили пенсионерку перевести на их счет около 3 миллионов рублей. Как отметили правоохранители, об афере пострадавшая узнала только через несколько дней, придя в банк.

Как пояснила пострадавшая, ей позвонил неизвестный номер, житель рассказал, якобы до ее счета в банке добрались хакеры и сняли с него все деньги, представившись сотрудником службы безопасности банка. Женщина положила трубку. Однако через несколько дней ей перезвонил тот же номер, житель обманул пенсионерку, заставив ее перевести все деньги на другой счет якобы ради безопасности.

В итоге москвичка перевела на указанные реквизиты 2,87 млн рублей. Через несколько дней она пришла в отделение банка, где выяснилась афера. Москвичка обратилась в правоохранительные органы, ведется расследование.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности. Но есть и другие версии. В четверг вечером возле […]