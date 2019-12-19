Губернатор Колымы отправил чиновников считать постельное белье в больнице

Губернатор Колымы Сергей Носов поручил сотрудникам министерства здравоохранения пересчитать все комплекты постельного белья в отделении травматологии Магаданской областной больницы, а также провести проверку по всем жалобам жителей региона в соцсетях.
Носов пояснил, что на его странице в Instagram жители Магаданской области рассказывают о хамском отношении медиков, отказе в медицинской помощи, неправильных диагнозах и лечении, передает РИА «Новости».
Кроме того, одно из обращений опубликовала сотрудница Магаданской областной больницы, которая попросила помочь обеспечить травматологическое отделение учреждения постельным бельем. По ее словам, оно в плохом состоянии и его не хватает.
«Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в соцсетях от людей, которые уже устали (…) Младший медицинский персонал, санитарки жалуются, что с их зарплаты удерживаются от 5 до 10 тыс. на моющие средства и тряпки. Кроме того, им приходится работать за двоих. А устраиваются мертвые души, родственники начальников (…) Наведение порядка воспринимается как посягательство на доходы (…) По каждой такой информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает», – подчеркнул Носов.
Он также поручил чиновникам проверить каждую жалобу пациентов, наказать виновных и принести извинения жителям региона, пострадавшим от нерадивых медиков.
«Мы можем построить новый роддом, много чего еще сделать. Но если мы не изменим отношения к людям, ничего не изменится. Хамство и жлобское отношение к людям останется и в новых стенах», – сказал губернатор Колымы.
Ранее владимирская чиновница покрасила двери больницы, врачам которой советовала мыть полы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности. Но есть и другие версии. В четверг вечером возле […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Минобороны подало иск к разработчику беспилотника «Альтиус» / 21 ноября
- Эвакуация объявлена в здании Совфеда / 23 октября
- Поклонская заявила, что правильно говорить не «на Украине», а «в Украине» / 24 ноября
- Путин разъяснил несправедливость наказания ВАДА российских спортсменов / 19 декабря
- В Минске второй день подряд проходит акция против интеграции Белоруси и РФ / 8 декабря
- Московская полиция начала проверку по угрозам сыну бывшей жены короля Малайзии / 4 декабря
- РПЦ намерена сохранить отношения с архиереями ЭПЦ, не признающими автокефалию ПЦУ / 2 ноября
- В Совфеде отреагировали на осквернение памятника Грибоедову в Ереване / 3 декабря