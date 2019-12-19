Губернатор Колымы отправил чиновников считать постельное белье в больнице

Губернатор Колымы Сергей Носов поручил сотрудникам министерства здравоохранения пересчитать все комплекты постельного белья в отделении травматологии Магаданской областной больницы, а также провести проверку по всем жалобам жителей региона в соцсетях.

Носов пояснил, что на его странице в Instagram жители Магаданской области рассказывают о хамском отношении медиков, отказе в медицинской помощи, неправильных диагнозах и лечении, передает РИА «Новости».

Кроме того, одно из обращений опубликовала сотрудница Магаданской областной больницы, которая попросила помочь обеспечить травматологическое отделение учреждения постельным бельем. По ее словам, оно в плохом состоянии и его не хватает.

«Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в соцсетях от людей, которые уже устали (…) Младший медицинский персонал, санитарки жалуются, что с их зарплаты удерживаются от 5 до 10 тыс. на моющие средства и тряпки. Кроме того, им приходится работать за двоих. А устраиваются мертвые души, родственники начальников (…) Наведение порядка воспринимается как посягательство на доходы (…) По каждой такой информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает», – подчеркнул Носов.

Он также поручил чиновникам проверить каждую жалобу пациентов, наказать виновных и принести извинения жителям региона, пострадавшим от нерадивых медиков.

«Мы можем построить новый роддом, много чего еще сделать. Но если мы не изменим отношения к людям, ничего не изменится. Хамство и жлобское отношение к людям останется и в новых стенах», – сказал губернатор Колымы.

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