Симоньян призвала Кальюлайд не допустить, чтобы за Эстонию было стыдно

19.12.2019, 11:19, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на русском и эстонском языках обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав ее обратить внимание на давление, оказываемое на сотрудников редакции Sputnik.

«Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд. Я не знаю, в курсе ли вы действий силовых структур вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу. Им был поставлен беспрецедентный ультиматум – уволиться из Sputnik до 1 января или готовиться к тюрьме», – написала Симоньян в Telegram, продублировав свое обращение на эстонском языке.

Она выразила сомнение, что «в Эстонии в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму тридцать журналистов». «Но, к сожалению, меня, как главного редактора «России сегодня», жизнь заставляет воспринимать эту угрозу серьезно», – добавила Симоньян, напомнив, что журналист Кирилл Вышинский за свою профессию провел под арестом на Украине 400 дней.

«Я знаю, что отношения между нашими странами заслуживают того, чтобы быть лучше. Мы в курсе Вашей готовности к спокойному диалогу и ценим вас за это. Нам, как и вам, очень не хочется, чтобы за Эстонию было стыдно. Давайте вместе не допустим этого», – добавил главред.

Ранее власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня». 

  



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