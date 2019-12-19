Зеленский назначил Ельченко послом Украины в США

Украинский президент Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ о назначении дипломата Владимира Ельченко послом Украины в США. Указ №911/2019 опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки», – сказано в тексте документа.
Указом №910/2019 от 18 декабря Зеленский уволил Ельченко с должностей постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке по совместительству.
15 июля стало известно, что Украина отзовет Чрезвычайного и Полномочного Посла в Соединенных Штатах Валерия Чалого, который стал главой дипмиссии в июле 2015 года. 19 июля Зеленский подписал указ, которым уволил Чалого. Посол сложил полномочия 15 сентября. До назначения нового посла Украины в США обязанности главы диппредставительства исполнял один из старших дипломатов посольства.
12 декабря издание ZN.UA писало, что Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США.
Ельченко возглавлял представительство Украины при ООН с декабря 2015 года. До этого работал послом Украины в РФ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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