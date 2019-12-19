«Коммерсант»: в деле ЧВК «Е.Н.О.Т.» появился военнослужащий ГРУ

Обвиняемые в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме участники региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т.») дали показания на своих руководителей, сообщает «Коммерсант».
По их словам, самые ответственные задания выполняли действующие военнослужащие.
Военнослужащий ГРУ Денис Карабан, известный как «Белка». Карабан, по их словам, проводил тренировки по рукопашному бою, а служил «где-то под Нижним Новгородом». Он неоднократно помогал «енотам», когда они выезжали в так называемые гуманитарные командировки в Донбасс. При этом издание подчеркивает, что его адвокаты не указывали на связь Карабана с Минобороны.
Руководил ЧВК «Е.Н.О.Т.» Роман Теленкевич. Он принимал все ключевые решения, давал другим задания и приказы. Свидетели особо подчеркивали, что неисполнение последних жестко «каралось», иногда физически, пишет издание. За «идеологию» отвечал Евгений Морозов, он также вел финансовый учет.
Техническим обеспечением ЧВК занимался Василий Минчик – он «хранил и приумножал средства взлома» и боеприпасы, которые, как утверждают свидетели, были холостыми. Адвокаты Минчика утверждали, что их подзащитный – военный, имеет государственные и ведомственные награды за участие в гуманитарных операциях.
Один из обвиняемых по делу также рассказал, что в конце 2016 года сотрудники ФСБ и Следственного комитета попросили членов ЧВК поучаствовать в обыске – они были одеты в камуфляжную одежду и действовали под видом бойцов спецподразделений. После этого те, у кого проводился обыск, заявили о пропаже 9 млн рублей. За эту операцию один из участников ЧВК получил «знак благодарности за помощь ФСБ» – две тысячи рублей и мобильный телефон, сообщает «Коммерсант».
Ранее Следственный комитет признал ЧВК «Е.Н.О.Т.» преступной организацией, участники которой, прикрываясь пропагандой патриотизма, совершали преступления в составе преступного сообщества, которое якобы организовали сотрудники ФСБ.
Большинство участников ЧВК во главе с Теленкевичем арестованы. Подозреваемые в организации этого преступного сообщества двое сотрудников управления ФСБ по Москве и области, майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев были задержаны, но впоследствии отпущены из-под стражи.
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