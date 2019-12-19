«Коммерсант»: в деле ЧВК «Е.Н.О.Т.» появился военнослужащий ГРУ

Обвиняемые в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме участники региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т.») дали показания на своих руководителей, сообщает «Коммерсант».​

По их словам, самые ответственные задания выполняли действующие военнослужащие.

Военнослужащий ГРУ Денис Карабан, известный как «Белка». Карабан, по их словам, проводил тренировки по рукопашному бою, а служил «где-то под Нижним Новгородом». Он неоднократно помогал «енотам», когда они выезжали в так называемые гуманитарные командировки в Донбасс. При этом издание подчеркивает, что его адвокаты не указывали на связь Карабана с Минобороны.

Руководил ЧВК «Е.Н.О.Т.» Роман Теленкевич. Он принимал все ключевые решения, давал другим задания и приказы. Свидетели особо подчеркивали, что неисполнение последних жестко «каралось», иногда физически, пишет издание. За «идеологию» отвечал Евгений Морозов, он также вел финансовый учет.

Техническим обеспечением ЧВК занимался Василий Минчик – он «хранил и приумножал средства взлома» и боеприпасы, которые, как утверждают свидетели, были холостыми. Адвокаты Минчика утверждали, что их подзащитный – военный, имеет государственные и ведомственные награды за участие в гуманитарных операциях.

Один из обвиняемых по делу также рассказал, что в конце 2016 года сотрудники ФСБ и Следственного комитета попросили членов ЧВК поучаствовать в обыске – они были одеты в камуфляжную одежду и действовали под видом бойцов спецподразделений. После этого те, у кого проводился обыск, заявили о пропаже 9 млн рублей. За эту операцию один из участников ЧВК получил «знак благодарности за помощь ФСБ» – две тысячи рублей и мобильный телефон, сообщает «Коммерсант».

Ранее Следственный комитет признал ЧВК «Е.Н.О.Т.» преступной организацией, участники которой, прикрываясь пропагандой патриотизма, совершали преступления в составе преступного сообщества, которое якобы организовали сотрудники ФСБ.

Большинство участников ЧВК во главе с Теленкевичем арестованы. Подозреваемые в организации этого преступного сообщества двое сотрудников управления ФСБ по Москве и области, майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев были задержаны, но впоследствии отпущены из-под стражи.

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