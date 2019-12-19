МЧС Узбекистана подтвердило смерть шестерых рабочих при обвале на стройке метро в Ташкенте

19.12.2019, 11:16, Новости дня

Утром 19 декабря из завала на строящемся участке метро в

Ташкенте было извлечено тело шестого погибшего. Таким образом число жертв обвала, который произошел накануне, 18 декабря, увеличилось до шести человек. 

«В ходе спасательных работ обнаружены тела шести рабочих. Поисковые работы закончены», – сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На строящемся участке Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена после сильных и продолжительных дождей обвалилось около 250 кубометров грунта. Министерство здравоохранения Узбекистана сначала заявило об отсутствии пострадавших, но позже информация о жертвах подтвердилась. 

 

Сейчас протяженность трех линий Ташкентского метрополитена составляет 36,1 км, открыты и действуют 29 станций. К 2022 году планируется завершить строительство третьей подземной линии

протяженностью 2,7 км с двумя станциями и новой надземной линии

протяженностью 7,1 км с шестью станциями.



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