В Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев

На Санкт-Петербург обрушилась стихия. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также повредил рекламные щиты, строительные леса и кровлю зданий, передает ТАСС. Пострадавших нет.
Для ликвидации последствий шторма спасатели привлекались 67 раз. «41 дерево, 16 случаев повреждения кровли, 10 – падение слабо закрепленных конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов», – приводит официальное сообщение МЧС телеканал «360».
Минувшей ночью в Санкт-Петербурге порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Из-за угрозы наводнения было решено закрыть створы дамбы, уточняет Пятый канал.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Словно камень с души упал – Ленина не будут выносить из Мавзолея. Так говорил Путин. На сегодняшней прессухе. Это, несомненно, самое главное, что хотели услышать россияне, что их больше всего волнует. в этой жизни Итак, тело Ленина недвижимо. Но и через стенку от Мавзолея, как мы сегодня поняли, все останется по-прежнему. Может быть, когда-нибудь и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Живу с мужем ради 5 миллионов рублей / 1 ноября
- Занятой Путин довел украинцев до бешенства / 14 ноября
- Машина каршеринга вылетела в кювет на шоссе в Петербурге / 5 ноября
- Эксперты назвали предотвращающие рак продукты / 3 декабря
- Дочь Волочковой Ариадна живет в доме отца Игоря Вдовина / 21 ноября
- Мнение: Рынок земли: почему «слуги народа» Украины хотят ее продать / 13 ноября
- Россиянам предрекли массовые проблемы со здоровьем / 7 ноября
- Эпично штырит: в сети высмеяли новый фейк пропаганды боевиков ЛНР / 26 октября