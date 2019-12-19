Изменившуюся Собчак лихо припечатали

Журналистка
поделилась в «Инстаграм» селфи с мотивирующей подписью. «Живу так: смотрю
вверх, двигаюсь вперед!», – заявила Ксения Собчак.
На
фото она предстала крупным планом. Знаменитость похвасталась новыми серьгами и
подвеской в форме сердца. Но пользователи соцсети обратили внимание не на ее
украшения, а на наращенные ресницы. Фолловеры в комментариях припечатали Ксению Собчак, раскритиковав за неестественный внешний вид.
«Безвкусица,
на мой взгляд», «Неестественно густые и короткие, как у немецких кукол моего
детства», «Лошадка», «Самовлюбленная», «Ну фу прям», «Что за бархотка?», – высказались
подписчики телеведущей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Россияне
отметили, что обычно Ксения Собчак не носит ни накладных, ни наращенных ресниц.
Они предположили, что это эффект от редактирования фото. «Вы всегда были для
меня неким эталоном натуральности…. Или это просто фильтр?», – задался
вопросом один из поклонников звезды.
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Словно камень с души упал – Ленина не будут выносить из Мавзолея. Так говорил Путин. На сегодняшней прессухе. Это, несомненно, самое главное, что хотели услышать россияне, что их больше всего волнует. в этой жизни Итак, тело Ленина недвижимо. Но и через стенку от Мавзолея, как мы сегодня поняли, все останется по-прежнему. Может быть, когда-нибудь и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: О тех, кто сам себя приручил / 17 декабря
- Мнение: Врач сделала только хуже / 13 декабря
- Мнение: В Германии будут штрафовать родителей — противников прививок / 20 ноября
- Мнение: Новое стихотворение Сапфо, найденное в 2014 году / 31 октября
- Эксперты рассказали, какие автомобили предпочитает певица Светлана Лобода / 16 декабря
- Ради Софии Ротару продюсер «Ласкового мая» перенес свой концерт в Ледниковом дворце / 26 ноября
- Сказать это вслух? / 8 декабря
- Мнение: Путин аннексировал Африку / 25 октября