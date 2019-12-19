Изменившуюся Собчак лихо припечатали

Журналистка

поделилась в «Инстаграм» селфи с мотивирующей подписью. «Живу так: смотрю

вверх, двигаюсь вперед!», – заявила Ксения Собчак.

На

фото она предстала крупным планом. Знаменитость похвасталась новыми серьгами и

подвеской в форме сердца. Но пользователи соцсети обратили внимание не на ее

украшения, а на наращенные ресницы. Фолловеры в комментариях припечатали Ксению Собчак, раскритиковав за неестественный внешний вид.

«Безвкусица,

на мой взгляд», «Неестественно густые и короткие, как у немецких кукол моего

детства», «Лошадка», «Самовлюбленная», «Ну фу прям», «Что за бархотка?», – высказались

подписчики телеведущей.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 17 Дек 2019 в 10:12 PST

Россияне

отметили, что обычно Ксения Собчак не носит ни накладных, ни наращенных ресниц.

Они предположили, что это эффект от редактирования фото. «Вы всегда были для

меня неким эталоном натуральности…. Или это просто фильтр?», – задался

вопросом один из поклонников звезды.

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