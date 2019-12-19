Лукашенко решился на подлую провокацию перед встречей с Путиным

Один из лидеров протестов против интеграции с Россией Павел

Северинец накануне был задержан правоохранителями около своего дома. Некоторые

эксперты оценили это как позитивный сигнал: дескать, Лукашенко договорился с

Путиным. Но спустя несколько часов Северинца отпустили.

По мнению оппозиционного белорусского эксперта Эдуарда

Пальчиса, власти республики признали, что хотят использовать протесты как

козырь на переговорах с Москвой. «Пришел тот момент, когда активность на улице

не будет лишней. И единственный, кто ее может создать – это твои же

оппоненты», – написал политолог в своем телеграм-канале.

Активность оппозиции играет на руку Лукашенко, уверен

эксперт. Вывести провластные силы с антироссийскими плакатами он не решится,

зато националисты смогут создать картину недовольства белорусов интеграцией с

Москвой.

«Это по-прежнему маниакальная попытка усидеть на всех

стульях и все контролировать до предела», – написал Пальчис о намерениях

Лукашенко.

Минск вчера. Шествие идёт по проспекту. 4,5 часа продолжается протесты против интеграции с Россией

Несмотря на несогласованность акции с властями, протестующим никто не мешал. То есть была инструкция : не мешать!!! А это уже интересно.

История вступила в следующий виток спирали? pic.twitter.com/UT2mhmZ1g5

— Людмила Шевченко (@LjukaSheva) December 8, 2019

Новый раунд переговоров президентов России и Белоруссии

пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. Документы по интеграции стороны должны

были подписать 8 декабря, но Путин и Лукашенко не договорились по ряду

экономических вопросов.

Белоруссия требует от России скидки на энергоносители,

компенсацию налогового маневра в нефтяной отрасли, а также льготы для своих

товаров на российском рынке. При этом на политическую интеграцию Лукашенко не

готов. Для Москвы же пророссийская риторика Минска больше не является

основанием для предоставления преференций.

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