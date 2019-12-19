Тодоренко снялась кормящей грудью сына Майкла

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram фото с годовалым сыном Майклом, которого кормит грудью.

«Майкл – лучшее, что случилось в моей жизни!» – заявила она.

Она призналась, что ее раздражал плач сына, но она пересмотрела свои взгляды на это.

«Это я нетерпима и желаю быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула – собственный пример! Необходимо всегда обращаться к истокам. Ранее мы не говорили, а лишь показывали, иллюстрировали свои мысли наскальными рисунками. Вот и сейчас, как мне кажется, эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает», – рассказала телеведущая.

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@vladtopalovofficial + #Майкл = лучшее, что случилось в моей жизни! * * #регинатодоренко #регинапутешественница * Фото-супермен — @gvozd * Сейчас читаю главу о детских капризах, манипуляциях, истериках, и как с ними справляться. Ответ очень прост: «НЕ ДОВОДИТЬ ДО вышеперечисленного». Опытные специалисты, психологи убеждены, что не может малыш беспочвенно издеваться над «несчастными» родителями. Всему есть объяснение: скорее всего ваше чадо просто нуждается в поддержке, внимании и просто в человеке, который будет любить его безусловно. Признаюсь, нытьё сына, которое медленно и уверено сжигает нервные клетки как вулканическая лава, очень бесило. Не поверите, но я нашла камень преткновения, оказалось, он во мне. Это Я не сумела совладать со своими эмоциями, это я нетерпима и желаю быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула — собственный пример! Необходимо всегда обращаться к истокам. Ранее мы не говорили, а лишь показывали, иллюстрировали свои мысли наскальными рисунками. Вот и сейчас, как мне кажется, эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да, на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ * , только тогда все получится! «Если мы не сумеем научить наших детей, их научит общество, а потом всем нам придётся с этим жить» (Стивен Кови) #регинатодоренко #регинапутешественница

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 18 Дек 2019 в 5:14 PST

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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