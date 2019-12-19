Мнение: Бизнесмены: паразиты и вымогатели

Вчера в комментариях прозвучало единичное мнение, что бизнесмены — бесполезные паразиты, которых кормят работающие люди. Идея не новая, интуитивно она понятна, тем не менее хитрые защитники капиталистического строя наловчились задавать вопросы с подковыркой: например, «почему вы сами не становитесь бизнесменом», или «зачем же вы платите этому паразиту деньги, если он вам не нужен».

На первый вопрос ответить несложно — мы сами не становимся бизнесменами, так как у нас есть совесть, и мы не хотим паразитировать на рабочем классе. Со вторым вопросом, — зачем мы платим этому паразиту деньги, — не всё так легко.

Вот, допустим, с владельцем булочной всё понятно. Мы вынуждены покупать хлеб, чтобы не умереть с голоду. Бизнесмен может лукаво разводить руками, — «не хочешь, не покупай», — но фактически он не оставляет нам иного выбора, кроме как платить ему «налог» с каждой купленной булки или батона.

Вместе с тем, если мы посмотрим, например, на паразитов, которые владеют пиццериями или мясными ресторанами, мы обнаружим, что тут аргумент «покупай или голодай» не работает. Без пиццы и без стейков вполне можно обойтись, так что нам придётся как следует напрячь голову, чтобы понять, на ком именно паразитируют рестораторы, организаторы квест-румов и прочие провайдеры приятных, бесполезных услуг.

На клиентах? Нет, клиенты совершенно добровольно, безо всякого принуждения платят за доставку горячей пиццы или за удовольствие съесть вкусный стейк в уютном зале ресторана. Они могут заменить эту еду на другую, попроще, а могут потратить часок-другой и приготовить её самостоятельно, на собственной кухне.

Может, бизнесмен паразитирует на персонале — поварах, официантах и курьерах? Нет, сотрудники работают на него совершенно добровольно, он дважды в месяц платит им за их труд. У них есть возможность не работать на буржуя, устроившись работать на государство, к примеру, или открыв собственную пиццерию, как делают некоторые дружные трудовые коллективы, когда у хозяина-балбеса начинаются проблемы с выплатой зарплаты.

Бизнесмен делает свою часть работы: ремонтирует помещение, вкладывается в оборудование, нанимает персонал, даёт рекламу, а потом следит, чтобы всё нормально функционировало. При этом бизнесмен ничего не забирает силой и не выманивает хитростью: за всё, что он получает от других, ему приходится платить или своей продукцией, или полновесной монетой.

Как видите, мы с вами оказались перед нерешаемой, — казалось бы, — проблемой. Если наклеить ярлык паразита на владельца булочной или на владельца металлургического комбината несложно, то вот объяснить обычному человеку, в чём заключается вина владельца пиццерии или владельца стейк-хауса, уже так просто не получится.

Проблема разрешится, если мы обратимся к советскому опыту. Вспомните, сколько стоила в Ленинграде доставка на дом пиццы «Маргарита»? А сколько килограмм стейка мог заказать в ресторане на свою дневную зарплату простой плотник в Перми в 1970 году?

Старшее поколение уже смеётся. Руководство СССР состояло отнюдь не из дураков: понимая эти идеологические тонкости, понимая, что обосновать вредоносность владельца пиццерии невозможно, проблему бизнесменов-паразитов оно решало просто — ни доставки пицц, ни мясных ресторанов со стейками в СССР не было, даже под крылом государства. И пиццы с доставкой, и стейки при советской власти отсутствовали как класс.

Источник: Место для дискуссий

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