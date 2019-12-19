Обколотую Машу Вебер сняли ночью на окраине Москвы

Тело Маши Вебер, как оказалось, обильно покрыто татуировками. До Тимати, впрочем, 32-летней артистки пока далеко, но успешное начало положено. «На руке у меня выбито VLXMMVI, – похвасталась артистка. – Это дата рождения моего сына Оскара, появившегося на свет в 2006 году».

Напомним, что в начале 2000-х выпускницы «Фабрики звезд» и бизнесмена Парвиза Ясинова был роман, перетекший в непродолжительный брак. Потом Парвиз ушел к экс-солистке «Тату» Юле Волковой, оставив Машу и сына Оскара.

«Мы с Парвизом общаемся, поздравляем друг друга с праздниками, хотя видимся редко – в этом нет необходимости, – ранее «Дни.ру» признавалась Маша. – В последний раз – месяца два назад встречались, чтобы из рук в руки передать ребенка. Когда я на гастролях, Оскар остается или с отцом, или с тетей, или с бабушкой. К тому же бывший муж помогает содержать сына. У нас с ним неофициальные договоренности, мы обошлись без судов, скандалов, требований алиментов».

Но татуировка на руке – не единственная наколка на теле у Маши Вебер. «Недавно у меня появился красивый рисунок на ноге в районе икроножной мышцы, – призналась артистка. – Теперь думаю набить что-то в интимной зоне».

Обколотая мастерами тату певица выглядела и без того прекрасно, так что непонятно, зачем она украшает себя. Ведь кожа со временем начнем дряхлеть, обвисать, а рисунки утратят яркость.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Словно камень с души упал – Ленина не будут выносить из Мавзолея. Так говорил Путин. На сегодняшней прессухе. Это, несомненно, самое главное, что хотели услышать россияне, что их больше всего волнует. в этой жизни Итак, тело Ленина недвижимо. Но и через стенку от Мавзолея, как мы сегодня поняли, все останется по-прежнему. Может быть, когда-нибудь и […]