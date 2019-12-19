Большая пресс-конференция Владимира Путина

Сегодняшняя пресс-конференция побила рекорд по числу аккредитованных журналистов. Шанс задать вопрос президенту получили 1895 человек. В прошлом году в мероприятии приняли участие 1702 представителя СМИ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин начал готовиться к конференции заранее. Он встретился с министрами и вице-премьерами, чтобы обсудить социально-экономическое положение в стране.

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