Большая пресс-конференция Владимира Путина

Сегодняшняя пресс-конференция побила рекорд по числу аккредитованных журналистов. Шанс задать вопрос президенту получили 1895 человек. В прошлом году в мероприятии приняли участие 1702 представителя СМИ.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин начал готовиться к конференции заранее. Он встретился с министрами и вице-премьерами, чтобы обсудить социально-экономическое положение в стране.
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Последнее: Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ — 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Президент Владимир Путин прокомментировал мнение о том, что российская […]
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