Под Томском автоледи на Hyundai устроила тройное ДТП на трассе

Под Томском автоледи на иномарке Hyundai вылетела на встречную полосу и стала виновницей тройного ДТП, пишет УМВД по Томской области. В результате аварии пострадали два человека, им потребовалась медицинская помощь.

ДТП произошло сегодня около в 09:25 на 15 километре объездной дороги Томска. Женщина, находясь за рулем Hyundai Matrix, не смогла справиться с управлением, в результате чего вылетела на встречную полосу движения. Там автоледи столкнулась с Toyota Succeed и Toyota Vitz.

По сообщению правоохранителей, предполагаемая виновница ДТП и автоледи за рулем Toyota Vitz получили травмы и были доставлены в одну из местных больниц. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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