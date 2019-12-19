Американский истребитель F-35 научился уничтожать ЗРК «Панцирь» и «Тор»

Истребитель F-35, состоящий на балансе американских вооруженных сил, улучшил свои боевые характеристики и возможности. Как сообщают эксперты США, самолет научился уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА».

Воздушное судно является одной из последних разработок американских военных конструкторов. Это истребитель нового, 5 поколения, созданный для уничтожения мобильных систем противоракетной обороны. По заявлениям руководства ВВС Соединенных Штатов, новинка успешно завершила тестовые испытания. В ходе выполнения ряда специальных упражнений F-35, или как называют самолет «Молния II», показал расширенные возможности и функционал. По заверению экспертов, истребитель способен эффективно противостоять ракетным системам Российской Федерации, являющимся одними из лучших в мире.

Самолет уничтожает целый ряд угроз, вроде ЗРК «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА», продемонстрированные им результаты в поражении целей условного противника доказали точность и мощность американского оружия. На учениях армии и ВВС США воздушное судно сумело передать указания об уничтожении вражеских объектов на самоходную артиллерийскую установку Paladin. Такое достижение в обучении программного обеспечения истребителя особенно важно для противодействия мобильным системам ПРО, например, российским ЗРК, базирующимся на территории Арктики.

Используя несколько каналов и сетей коммуникаций и обмена данными, американские системы смогли всего за 10 минут с момента выявления цели устранить ее с высокой точностью попадания. Подобная модель сотрудничества воздушных и наземных технологий существенно повышает эффективность и дальнобойность американских вооружений. Интеграция истребителя с кораблями значительно улучшает возможности уничтожения зенитно-ракетных комплексов с мобильными характеристиками.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ — 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Президент Владимир Путин прокомментировал мнение о том, что российская […]