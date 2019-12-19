«Матери против политических репрессий» вышли с пикетами к зданию, где пройдет пресс-конференция Путина

«Матери против политических репрессий» вышли с одиночными пикетами к Центру международной торговли в Москве, где сегодня пройдет ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на председателя общественного комитета «Свободу Шестуну» Владу Русину.

Плакаты, с которыми вышли участники движения, обращены к журналистам, которые придут на пресс-конференцию: «Спросите президента: в курсе ли он, что матери на голодовке, пытаясь добиться диалога с ним!», «Россия убивает политзаключенных. Журналисты, почему вы молчите?» и другие.

В ноябре «Матери против политических репрессий» подали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой взять уголовные дела под личный контроль и «защитить их детей от произвола следственных и судебных органов».

Под письмом подписались матери фигурантов «московского дела», «пензенского дела», «ростовского дела», родственники обвиняемых в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», мама анархиста Азата Мифтхова, мама обвиняемого по делу «Артподготовки» Сергея Рыжова и другие.

15-ая ежегодная пресс-конференция Путина начнется в 12:00 по московскому времени. На нее аккредитовали более 1,7 тысяч представителей прессы.

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