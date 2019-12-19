Гаджеты: Российские пассажирские поезда оснастят Nintendo Switch Lite

19.12.2019, 10:55, Новости дня


В ближайшие годы поездка по бескрайним российским просторам в поездах «Сапсан» станет гораздо комфортнее и удобнее. Кроме того в программу обновления пассажирских вагонов включена установка развлекательных и детских зон, в которых предусмотрено подключение мобильных консолей Switch Lite от Nintendo.

К юбилейному, десятому году эксплуатации поездов «Сапсан» РЖД продемонстрировала модернизированные вагоны с повышенной комфортностью и в новом цветовом исполнении. Освещение в вагонах также станет более удобным, и регулироваться в зависимости от времени суток. Также в агонах появятся кулеры с питьевой водой.

К каждому креслу в обновленных вагонах подведены USB разъемы, а также в десятом вагоне выделена специальная игровая зона, в которой установлены консоли Nintendo Switch Lite с детскими играми. Также для детей имеются наборы стандартных развлечений, а для особо любознательных есть маленькая библиотека с детскими книгами. В игровых зонах установлены Switch Lite, представляющие собой упрощенную версию стандартной Switch, выведенной на рынок в этом году.

Полная модернизация вагонов «Сапсан» будет проведена на протяжении двух лет.



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