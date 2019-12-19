Гаджеты: Российские пассажирские поезда оснастят Nintendo Switch Lite



В ближайшие годы поездка по бескрайним российским просторам в поездах «Сапсан» станет гораздо комфортнее и удобнее. Кроме того в программу обновления пассажирских вагонов включена установка развлекательных и детских зон, в которых предусмотрено подключение мобильных консолей Switch Lite от Nintendo.

К юбилейному, десятому году эксплуатации поездов «Сапсан» РЖД продемонстрировала модернизированные вагоны с повышенной комфортностью и в новом цветовом исполнении. Освещение в вагонах также станет более удобным, и регулироваться в зависимости от времени суток. Также в агонах появятся кулеры с питьевой водой.

К каждому креслу в обновленных вагонах подведены USB разъемы, а также в десятом вагоне выделена специальная игровая зона, в которой установлены консоли Nintendo Switch Lite с детскими играми. Также для детей имеются наборы стандартных развлечений, а для особо любознательных есть маленькая библиотека с детскими книгами. В игровых зонах установлены Switch Lite, представляющие собой упрощенную версию стандартной Switch, выведенной на рынок в этом году.

Полная модернизация вагонов «Сапсан» будет проведена на протяжении двух лет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ — 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Президент Владимир Путин прокомментировал мнение о том, что российская […]