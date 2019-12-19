Невестку Гуцериева вызвали на допрос

Невестку Михаила Гуцериева Хадижу вызвали в МВД. Девушке задали вопросы по делу о махинациях с налогами и нелегальной транспортировке нефти, передает телеграм-канал Mash.

Хадижу Гуцериеву называют самой дорогой невестой страны. Стоимость ее свадебного платья составила 25 миллионов. На церемонии бракосочетания выступали такие популярные артисты, как Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес и Стинг.

Напомним, что 18 декабря в квартире и офисах компаний миллиардера Михаила Гуцериева прошли обыски. Бизнесмена подозревают в незаконной контрабанде нефтепродуктов и неуплате налогов. Предприниматель опроверг информацию, назвав случившееся провокацией.

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