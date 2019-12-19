Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару

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Последнее: Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ — 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Президент Владимир Путин прокомментировал мнение о том, что российская […]
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