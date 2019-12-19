Слесарь испортил двигатели электровозов ради повышения зарплаты

Транспортные полицейские уличили слесаря в порче двигателей с целью незаконного получения повышенной зарплаты на ремонтном предприятии железнодорожной отрасли в Новосибирске, сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.
«Оперативникам поступила информация о том, что слесарь по ремонту электрооборудования умышленно выводит из строя двигатели локомотивов, поступающие для текущего ремонта и обслуживания. В результате испорченному оборудованию требовался уже капитальный ремонт, следовательно, возрастал объем работ, затраченного на их выполнение времени, и заработная плата слесаря», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В полиции рассказали, что для реализации замысла 48-летний мужчина повредил девять электродвигателей разного типа. Ущерб составил более 2,7 млн рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», по которой установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.
Напомним, ранее в четверг сообщалось, что механик авиакомпании American Airlines Ахмед Алани признал вину в попытке нанести вред системе одного из самолетов компании «в надежде получить сверхурочную работу».
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