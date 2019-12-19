Все задержанные в Домодедово израильтяне въехали в Россию

Все граждане Израиля, задержанные в среду в аэропорту Домодедово, смогли въехать на территорию России, сообщили в посольстве Израиля в Москве.

«Всех уже отпустили прошлой ночью», – отметили в посольстве, передает ТАСС.

В диппредставительстве также указали, что причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, в среду в Домодедово были задержаны 46 граждан Израиля, прибывших в Россию рейсом израильской авиакомпании El Al. Задержанным было отказано во въезде на российскую территорию из-за проблем с документами.

Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок.





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