Невестку Гуцериева вызвали на допрос

Невестку Михаила Гуцериева Хадижу вызвали в МВД. Девушку расспросили по делу о махинациях с налогами и нелегальной транспортировке нефти, передает телеграм-канал Mash.

Напомним, Хадижу Гуцериеву называют «самой дорогой невестой страны». Стоимость свадебного платья девушки составила 25 миллионов. На церемонии бракосочетания выступили такие популярные артисты, как Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес и Стинг.

Напомним, 18 декабря, в квартире и офисах компаний миллиардера Михаила Гуцериева прошли обыски. Бизнесмена подозревают в незаконной контрабанде нефтепродуктов и неуплате налогов. Позднее предприниматель опроверг эту информацию, назвав случившееся «провокацией».

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