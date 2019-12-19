Мнение: Обиделась. Развелась. Заболела. Умерла

Страшный заголовок, не так ли? На самом деле, очень и очень жизненный.
Вы когда-нибудь слышали о случае Клюмбиса — немецкого кардиолога?
Однажды к нему обратилась женщина с жалобами на боли в сердце. Обследовав пациентку, доктор пришёл к выводу, что сердце — в полном порядке. «Раньше меня вы не умрёте», — обнадёжил женщину Клюмбис и вскоре… погиб.
Узнав о смерти доктора, пациентка — совершенно здоровая дама — умерла тоже.
Фото: 123rf.com
Случай Клюмбиса широко известен в психосоматической медицине, как наглядное подтверждение связи психики и тела.
То, что творится в сознании и подсознании, обязательно материализуется в жизни. Сначала — в виде неудач и потерь, дальше — в виде болезней и зависимостей, а, в конечном итоге, в виде преждевременной смерти от них.
Чувство обиды, которое вы носите в себе с 5 лет, может планомерно разрушать все ваши близкие отношения. Вы искренне верите в то, что проблема — в окружающих, которые вас обижают. На самом деле, проблема — в вас.
Сегодня эта или какая-то другая внутренняя проблема разрушает ваш брак (возможно, уже не первый), завтра заберёт здоровье, а послезавтра — и саму жизнь.
Я верю в то, что убежать от душевной боли невозможно. Единственный способ от неё избавиться — это её отпустить.
Чтобы что-то отпустить, это самое «что-то» нужно сначала взять в руки.
Вместо того, чтобы бежать от своей боли, пойдите к ней навстречу, возьмите её в руки, рассмотрите, проживите её в полной мере. Так и только так вы, наконец-то, перестанете бояться собственной боли, а, значит, и самой жизни.
Страшно? Понимаю.
Именно поэтому я предлагаю вам разобраться со своей болью и её видами — неуверенностью в себе, чувствами стыда, вины, отверженности и нехватки тепла — не в одиночку, а под руководством профессионального психолога, которому я доверяю.
Болезнь — это симптом, который хочет, чтобы вы на что-то обратили внимание.
Это не мои слова. Это слова психолога Елены Гуськовой.
Фото: Елена Гуськова
Большинство методов психотерапии направлены на то, чтобы научить человека присыпать сахарной пудрой поверхностных состояний глубокую душевную боль.
Неуверенный в себе человек учится быть уверенным. Человек, которого обижают, учится выставлять границы. Все эти техники напоминают мне обезболивающие таблетки: да, они глушат боль на короткое время, но от причины не избавляют.
Метод Елены Гуськовой — ровно противоположный. Вы откроете ту пугающую дверь собственной души, за которой таится ваша личная боль. Боль отверженности, боль нелюбви, боль позора. В этот момент Елена будет рядом. Она поможет пережить эту боль, а, значит, и её отпустить.
18-19 января Елена проводит разработанный ею базовый курс Satori Healing. В переводе с японского, Satori означает «пробуждение, осознание». Healing — «исцеление» в переводе с английского.
За 2 дня вы получите шанс избавиться от душевной боли, которую носите в себе, возможно, с раннего детства.
Простой пример: лишний вес.
Вы искренне верите в то, что не можете похудеть. А почему не можете? Может, причины вашего лишнего веса — гораздо глубже, чем банальная тяга к сладкому и недостаток воли? Почему вас, собственно, тянет на сладкое? Почему именно вам не хватает силы воли? Может, дело — вовсе не силе воле?
Конёк Елены Гуськовой — психосоматика. Весь свой уникальный опыт работы она систематизировала в виде статей, написав их простым и понятным языком.
Я нашла своё давнее заболевание, посмотрела его психологические причины. Честно скажу: у меня совпало.
Болезни дёсен, от которых я страдала много лет, прошли сами собой, когда я начала писать книги и завела блог. Это правда.
С самого детства меня преследовал страх не быть услышанной, мучали кошмары, в которых я кричу что-то очень и очень важное, кричу изо всех сил, но голоса у меня нет. На глазах — слёзы, горло болит от напряжения, но вместо слов, которые я ору, — тишина.
Начала вещать свою правду в блоге — забыла о том, что когда-то у меня болели дёсна. Всё прошло само собой.
Так что то, о чём пишет и говорит Елена, — правда. По крайней мере, для меня.
Нужна личная консультация Елены? Обращайтесь. По Скайпу — тоже можно.
Ну, и от всей души ещё раз рекомендую курс Satori Healing. Очень мощная штука, очень.
А теперь давайте поиграем. Ищите свои болячки и читайте об их причинах. Похоже на правду?
Делитесь! Вот очень интересно.
Источник: Лена Миро
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