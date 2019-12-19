Названы сроки первого в 2020 году запуска «Союза-СТ» с Куру

19.12.2019, 10:37, Новости дня

Первый в 2020 году старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру из Французской Гвианы планируется в марте, сообщили СМИ.

«Следующий пуск «Союза» из Французской Гвианы намечается в начале марта с аппаратом оптико-электронной разведки Falcon Eye 2 для ОАЭ», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой американский специализированный сайт spaceflightnow.com.

В начале апреля российская ракета-носитель «Союз-СТ», стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на расчетную орбиту четыре спутника британской компании OneWeb.

Напомним, ранее в среду российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, предназначенным для поиска экзопланет, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Киеве переименовали четыре улицы, в том числе улицы Горького и Маршала Гречко, сообщает РБК. На заседании Киевского городского совета депутаты постановили переименовать улицу, названную в честь маршала СССР Андрея Гречко, в улицу Ивана Выговского, а улицу Горького — в улицу Тодося Осьмачки. Иван Выговский — гетман Войска Запорожского середины XVII века. Он стал преемником Богдана Хмельницкого и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика