Видео: Украина хочет превратить Кубань в Кубу

19.12.2019, 10:37, Новости дня

Верховная Рада пообещала вернуть Кубань в сферу влияния Украины и превратить ее в «остров свободы». Получится ли?

Теги: 

Куба
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Россия и Украина
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Кубань
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спорные территории
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Дмитрий Бавырин



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