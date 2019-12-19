Видео: Украина хочет превратить Кубань в Кубу

Верховная Рада пообещала вернуть Кубань в сферу влияния Украины и превратить ее в «остров свободы». Получится ли?
Теги:
Куба
,
Россия и Украина
,
Кубань
,
спорные территории
,
Дмитрий Бавырин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители общественного движения «Чесно» поймали депутатов Верховной Рады на новом трюке с голосованием. Об этом 19 декабря сообщили на сайте организации. Как рассказали в «Чесно», нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, который позволяет голосовать за соседа, не нажимая на чужую кнопку пальцем. На пленарном заседании Верховной Рады […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бывшего мэра Кирова отправили под домашний арест за взятку от транспортной компании в размере почти 8 млн рублей / 30 ноября
- ФБР нашло «контрразведывательную угрозу» в российском мобильном ПО / 3 декабря
- Генпрокуратура расследует факт возможной потери материалов дела о событиях Майдана / 6 ноября
- В МИД РФ заявили, что признание Украиной аннексии Крыма могло бы стать «основой» для решения спора о морских границах / 23 октября
- Российские авиакомпании потеряли свыше 3 млрд рублей из-за запрета полетов в Грузию / 20 ноября
- Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга» / 10 декабря
- Гаджеты: Первый безрельсовый китайский поезд перевез первых пассажиров / 16 декабря
- AFP: владелец Louis Vuitton намерен приобрести Tiffany за $16 млрд / 25 ноября