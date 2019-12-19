Видео: Украина хочет превратить Кубань в Кубу

Верховная Рада пообещала вернуть Кубань в сферу влияния Украины и превратить ее в «остров свободы». Получится ли?

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Дмитрий Бавырин

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