«Новий рік». Вышел клип группы ТІК с участием звезды «Дизель Шоу» Глущенко. Видео

видео
Видео: гурт TIK / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители общественного движения «Чесно» поймали депутатов Верховной Рады на новом трюке с голосованием. Об этом 19 декабря сообщили на сайте организации. Как рассказали в «Чесно», нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, который позволяет голосовать за соседа, не нажимая на чужую кнопку пальцем. На пленарном заседании Верховной Рады […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Турчак потребовал не пускать в прокат сатирический фильм о чиновниках в блокадном Ленинграде / 21 октября
- Вирусы гриппа могут становиться устойчивыми к лечению новым препаратом за несколько дней / 26 ноября
- Россию заподозрили в причастности к победе пингвина на выборах в Новой Зеландии / 12 ноября
- Эксперт — США пора вспомнить про Ирак, чтобы не уступить его России / 22 октября
- Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Транснефть» / 6 ноября
- Правительство России запретит закупки импортных помидоров и огурцов за счет бюджета / 3 декабря
- Пять военных самолетов США покинули турецкую авиабазу после слов Эрдогана о ее закрытии / 16 декабря
- Война на Донбассе. Двое украинских военных ранены, один получил боевую травму – штаб ООС / 22 октября