Мнение: Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят

Фраза, приведенная мною в качестве заголовка для данного материала, не принадлежит нацистскому преступнику Йозефу Геббельсу. Вопреки расхожему мнению, он никогда не произносил подобного. Не является она и дословной цитатой, вырванной из книги другого нацистского преступника, Адольфа Гитлера, довольно подробно прописавшего модель пропаганды, которой он дал название «Большая ложь». Это всего лишь народное творчество, попытка уложить в одну короткую фразу смысл довольно серьезной пропагандисткой модели. Для чего я обостряю ваше внимание на данной фразе? Всего лишь для того, чтобы ни у кого из вас не возникло даже мысли попытаться обвинить меня в том, что я сравниваю некоторых властьимущих с нацистскими лидерами, признанными виновными в совершении страшных преступлений в ходе Нюрнбергского трибунала.

Совсем недавно я пытался обратить ваше внимание на откровенно деструктивную суть некого закона, внесенного на рассмотрение в высший законодательный орган страны группой законотворцев, состоящей из нескольких депутатов Государственной Думы РФ, правозащитников и общественных активистов. Речь идет о так называемом законе о профилактике семейно-бытового насилия, который не только противоречит Конституции РФ, попирает основные нормы права и вводит в юридический обиход несколько откровенно абсурдных формулировок, но и открывает двери вашего жилища всем желающим, наделяя правоохранительные органы полномочиями вмешиваться в ваши сугубо семейные дела и наказывать вас за то, что по сути своей не является ни уголовным преступлением, ни административным правонарушением.

Данный закон, который его авторы были вынуждены вынести на широкое общественное обсуждение, получил множество негативных отзывов и был буквально разнесен в пух и прах, как представителями юридического сообщества, так и общественными активистами и политиками, включая представителей основных религиозных конфессий нашей страны. Но подобный закон кому-то нужен, его поддерживают Валентина Матвиенко, Татьяна Москалькова и целый ряд сенаторов и депутатов ГД РФ, и именно поэтому сейчас мы имеем возможность наблюдать за тем, как серьезные структуры пытаются повлиять на общественное мнение и убедить население России в том, что данный законопроект, законопроект долгожданный, выстраданный, выгоден, прежде всего, нам, простым гражданам, не защищенным от такого проявления агрессии, как семейно-бытовое насилие.

Буквально на днях одна уважаемая организация под названием ВЦИОМ, которой вроде как должны верить все без исключения россияне, опубликовала на своих ресурсах результаты исследования, проведенного в рамках изучения общественного мнения по вопросу целесообразности приема закона о профилактике семейно-бытового насилия. Удивительно, но результаты, опубликованные ВЦИОМ, серьезно отличаются от той картины, которую мы наблюдаем в сети Интернет по факту, и которая показывает нам, что сторонников закона существенно меньше чем противников. Данный вывод становится очевидным даже после посещения сайта Совета Федерации, на котором граждане в течение какого-то времени имели возможность оставить свое мнение о данной законодательной инициативе. Но ВЦИОМ пытается нас убедить в том, во что очень сложно поверить даже с серьезного похмелья.

На вопрос «нужен ли закон о профилактике семейно-бытового насилия?», по версии ВЦИОМ россияне ответили чуть ли не единогласно. Большинство россиян уверены, что такой закон нужен в нашей стране (70%). При этом женщины чаще отвечали положительно, нежели мужчины (80% женщин vs. 57% мужчин). Почти каждый пятый опрошенный (17%) заявил о маловажности данного вопроса.

Обманывает ли нас ВЦИОМ, пытаясь склонить чашу весов общественного мнения в нужную действующей власти сторону? Я не могу сказать, что это именно так. У меня банально нет доказательств. Но ведь для того, чтобы человек ответил на вопрос так, как выгодно тому, кто его задает, не нужно врать и изгаляться. Нужно просто так грамотно сформулировать свой вопрос, чтобы у человека не осталось вариантов.

История данного законопроекта началась с большой лжи. Хватающиеся то за сердце, то за голову дамы-депутаты, правозащитницы и общественные деятели, наперебой рассказывали нам о масштабах той «трагедии», которая захлестнула Россию. 14 тысяч женщин ежегодно страдает от семейно-бытового насилия! Погибают дети! Полиция не может ничего с этим поделать, так как у правоохранителей связаны руки в связи с отсутствием достаточной нормативной базы! В общем, истории про домашних тиранов и бессильных правоохранителей стали обыденностью, а СМИ, как будто по указке сверху, стали практически ежедневно публиковать материалы, которые раздули ранее неизвестную нам проблему практически до масштабов национальной катастрофы.

И вот теперь представьте себе, что к женщине, ознакомленной с этой страшной «статистикой», подходит человек и задет вопрос о том, нужен ли нам закон, ограждающий в первую очередь женщин от семейно-бытового насилия? Конечно же, она скажет да и только да! Почему я делаю акцент именно на женщинах? Да потому что авторы этого закона со всех трибун кричат о том, что разработанная ими инициатива направленна исключительно на спасение женщин от домашних тиранов. Хотя, по факту, это еще одна ложь.

А теперь немного правды. Статистика вещь упрямая, поэтому будем исходить из тех данных, которые имеются в свободном доступе и имеют под собой объективную основу. Разумеется, бредни авторов закона о 14 000 пострадавших за год от домашнего насилия женщинах не выдерживают никакой критики. Реальная статистика говорит о том, что от насилия в семье за год умирает 300 женщин и более 700 мужчин! Данная статистика так же говори о том, что по факту матери убивают детей в 31 раз чаще, чем отцы. Но и эти цифры не должны вводить вас в заблуждение, так как в большей части перечисленных происшествий виноват АЛКОГОЛЬ. Однако, ни Оксана Пушкина, выступающая автором данного закона, ни ее боевые соратники и соратницы, не настаивают на том, что нам срочно нужен закон о профилактике алкоголизма!

А теперь пару слов о тех, кто верит небылицам, демонизирующим мужчин, и считает, что данный закон послужит для них некой охранной грамотой, которая защитит от любого насилия и посягательства на их жизнь и здоровье. А с чего вы взяли, что этот закон написан именно для вас и вы и только вы сможете пользоваться им для защиты своих прав? Это ложь, большая ложь! Представьте себе ситуация, в которой ваш муж приходит домой и сообщает вам о том, что решил на три дня уехать с друзьями на рыбалку. У вас другие планы, есть куча незавершенных домашних дел, а он просто так берет и сообщает вам о том, что его не будет три дня. Разумеется, вы против. И в этот момент он сообщает в правоохранительные органы, что вы оказываете на него психическое давление. Учитывая то, что данный закон вводит в ваши отношения такое понятие как «презумпция вины», ваш муж спокойно едет на рыбалку, а вы получаете от участкового предписание, которое не рекомендует вам совершать подобное впредь! Ах, да, если он захочет купить себе дорогой финский спиннинг, потратив на него те деньги, которые вы совместно откладывали на покупку нового дивана, вы так же не сможете ему в этом помешать, так как он имеет на них право, а экономическое насилие так же не допустимо, как и психическое. Я даже не буду говорить о том, какую власть над родителями могут получить те подростки, которые вовремя осознают потаённый смысл данного законопроекта!

Суть всего сказанного такова, что данный законопроект никого и ни от чего не защищает. Он просто открывает двери вашей квартиры для представителей органов власти, которые получат узаконенное право вмешиваться во внутренние дела вашей семьи без веских на то причин. В Уголовном кодексе РФ есть не менее 40 статей, которые подразумевают наказание за любые формы насилия. Еще не менее трех статей подобного рода есть в КоАП РФ. И если вы не научились в целях защиты своей жизни и здоровья пользоваться двумя этими кодексами, то предлагаемый Оксаной Пушкиной закон явно не для вас. Тем более что он не касается тех преступлений и правонарушений, которые описаны в УК РФ и КоАП РФ.

Сегодня мы оказались на пороге приема законопроекта, который даст представителям органов власти возможность проникать в закрытую для них доселе сферу социальных отношений. Им позволят вмешиваться в вашу семью. А вас поместят в такое некомфортное поле, в котором вы постоянно будете находиться под угрозой наказания за то, что по сути своей преступлением не является, так как квалифицировать «психическое давление» как преступление ранее никто не додумался. Почему я думаю, что данный закон примут? Включите телевизор, загляните в Интернет. Вы уже автоматически внесены в число тех 70 процентов россиян, которые выступают за принятие данного закона. А для того, чтобы все выглядело естественно, эфир еще плотнее забьют материалами о фактах семейного насилия, а вам не раз и не два расскажут о том, что «Россия в рейтинге гендерного равенства скатилась на 81-е место».

Я не призываю вас верить мне на слово. Текст данного законопроекта есть в сети Интернет, на сайте Совета Федерации. Почитайте его внимательно и осознайте, что он не защищает тех детей, которых насилуют и истязают родители. Не защищает он и тех, кто, находясь в отношениях с представителями противоположного пола, получает от них увечья или лишается жизни. Все это – прерогатива уголовного права, которым может пользоваться каждый из вас. Данный законопроект направлен на разрушение традиционной модели семьи, которая подразумевает, что мужчина и женщина сами выстраивают свои отношения и принимают решение о том, как им воспитывать своих детей. После принятия данного законопроекта, семья как таковая станет для наших сограждан источником повышенной опасности. Клубком проблем, который лучше держать от себя подальше.

Я не против борьбы с семейно-бытовым насилием. Я против закона, который не только не решает эту проблему, но и создает предпосылки для развала нашего государства, которое еще держится на плаву в том числе и за счет приверженности его граждан традиционным семейным ценностям. И именно поэтому я призываю вас бороться. Бороться за свое будущее, за будущее ваших детей и внуков. Подписывать петиции, составленные активными гражданами, выступающими против принятия данного законопроекта, комментировать данную законодательную инициативу в сети Интернет и разъяснять свои близким и знакомым последствия принятия данного законопроекта. У нас есть шанс на победу. Пусть небольшой, но все же есть. Но для того, чтобы данный законопроект канул в лета, нужно чтобы там, наверху, осознали нашу солидарную позицию, и пришли к выводу, что минусов от приема закона о профилактике семейно-бытового насилия будет гораздо больше, чем плюсов.

Алексей Зотьев

Источник: Конт

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