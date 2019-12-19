Бузову заставили заняться сексом после драки сосисками

В соцсети
певицы появился ролик о том, как на самом деле снимался ее клип «Лайкер». Оказывается,
за участие в нем ведущая шоу «Дом-2» посулила Манукяну переспать с ним и исполнила
обещание.
Из видео пользователи Сети узнают, что режиссером клипа стал игрок
команды КВН «РУДН University» Шевги Ахадов. В ролике Давид Манукян предстал в
трусах, сидя на унитазе. Ольга Бузова же затеяла драку с
псевдомужем сосисками, передает «Экспресс газета». Кроме того, Манукян дал звезде бутылкой по голове, да так, что она разбилась.
В финале
съемок Ахадов заставил знаменитость заняться сексом с Манукяном. «А теперь
делай, что обещала!», – заявил партнер Ольги Бузовой по съемкам. Манукян
повалил девушку на кровать, и парочка предалась плотским утехам.
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