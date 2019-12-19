Страдания ребенка с въевшейся в колени гречкой оценили в 400 тыс. рублей

В Омском районном суде состоялось заседание по делу об истязании ребенка, у которого из-за «наказаний» отчима в колени въелась гречка. Моральные и физические страдания, причиненные мальчику, оценили в 400 тыс. рублей.

На суде выступила соседка мальчика, фельдшер, которая первой его осмотрела, и участковый, передает портал NGS55.

Фельдшер сообщила, что ребенок был истощен, напуган, а раны на его коленях требовали хирургического вмешательства.

«У него были ушибы, синяки. Похоже, его не в первый раз так наказывали. Он был растерян, паниковал и просил, чтобы его не отдавали маме», – рассказала она.

Участковый сообщил, что ребенок выглядел напуганным и зажатым, все время твердил, чтобы его не отдавали маме.

Соседка мальчика рассказала, ссылаясь на слова старшего сына, что пострадавший не ел четыре дня и не пил сутки. Женщина предложила ему блины и бутерброды.

«Он остановиться не мог, ел и ел», – поделилась женщина.

К уголовному делу также приобщили исковое заявление прокурора. По данным надзорных органов, у ребенка наблюдается нарушение сна, высокая тревожность и чувство вины.

Моральные и физические страдания, причиненные ребенку, были оценены в 400 тыс. рублей, передает портал om1.ru.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что мать мальчика «выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объеме по содержанию и воспитанию ребенка», передает РИА «Новости».

Омбудсмен присутствовала на одном из уроков в школе, где учится пострадавший ребенок, и выяснила, что он чувствует себя комфортно в классе, отвечает на вопросы, выходит к доске.

По ее словам, мальчик выглядит ухоженным, активен, подвижен, с большим желанием ходит после уроков на прогулку с одноклассниками.

Уполномоченный также побывала в комнате, где в данный момент ребенок живет с матерью, и отметила, что все необходимые для него условия созданы.

«Полагаю, что необходимо продолжить психолого-педагогические занятия с семьей, в целях решения вопроса о наличии психоэмоциональных ресурсов у матери и ребенка для дальнейшего совместного проживания либо решения вопроса об ограничении матери в родительских правах до вступления в силу приговора суда. Интересы ребенка должны учитываться в первую очередь», – отметила Степкина.

Ранее сообщалось, что в Омске отчим «наказывал» пасынка, заставляя стоять коленями на гречке и избивая его. В результате ребенку в колени въелась гречневая крупа, поврежденную кожу пришлось удалять. Мать ребенка знала о происходившем, но не препятствовала этому.

11 мая мальчик сбежал из дома и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию. В данный момент отчим находится под арестом, а мать мальчика – под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Мать мальчика заявила, что ей с сожителем «показался эффективным» такой способ воспитания детей. Мужчина и женщина лишь частично признали свою вину в содеянном.

После возбуждения уголовного дела ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца – до начала учебного года.

После органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком.

В данный момент следователи сейчас проверяют законность возврата ребенка в семью, а в минобразования региона сообщали, что по согласию матери ребенка на время решения вопроса о возможном лишении ее родительских прав поместят в школу-интернат.

При этом интернат, в который собираются определить ребенка, ранее стал известен тем, что там жестоко избили воспитанника.

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