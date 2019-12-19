Ученые: Рожденные весной и летом люди подвержены более высокому риску смерти от болезней сердца

Согласно новому исследованию ученых, рожденные весной и летом люди подвержены более высокому риску смерти. Как отмечают исследователи, причинами могут быть сезонные колебания в рационе питания, уровень загрязнения воздуха и наличие солнечного света.
Для исследования исследователи проанализировали данные почти 117 000 американских медсестер в возрасте от 30 до 55 лет, которые были набраны в 1976 году и прослежены до 2014 года. За эти 38 лет более 43 000 участников умерли, в том числе 8 360 смертей зарегистрировано от болезней сердца. Не было обнаружено значительной связи между временем рождения и смертью от всех причин. Но женщины, родившиеся весной и летом, имели небольшой, но значительно более высокий риск смерти от болезней сердца, чем женщины, рожденные осенью, согласно исследованию. Результаты были опубликованы 18 декабря в BMJ.
Предыдущие исследования связывали рождение весной и летом с более высоким риском смерти среди людей в северном полушарии. Однако эти исследования не могли в достаточной мере контролировать такие факторы, как семейная история болезни или экономический и социальный статус, что было сделано в этом новом исследовании.
Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения текущих результатов и выявления механизмов влияния сезонных месяцев рождения на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, заключили исследователи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в центре Москвы в центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе СКР. «По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Меркель усомнилась в возможности «без страха спать в западногерманском отеле» / 9 ноября
- Трамп: Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? / 14 декабря
- Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России / 10 декабря
- Новак Джокович выиграл 34-й турнир серии «Мастерс» в карьере / 3 ноября
- Пушков объяснил решение Макрона и Меркель продлить санкции против России / 13 декабря
- Россия и Лаос завершили первые в истории совместные учения / 18 декабря
- Австрия задержала экс-чиновника Минкультуры РФ по запросу Испании / 7 ноября
- АвтоВАЗ модернизировал сборочную линию Lada Granta / 7 ноября