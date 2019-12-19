Ученые: Рожденные весной и летом люди подвержены более высокому риску смерти от болезней сердца

Согласно новому исследованию ученых, рожденные весной и летом люди подвержены более высокому риску смерти. Как отмечают исследователи, причинами могут быть сезонные колебания в рационе питания, уровень загрязнения воздуха и наличие солнечного света.

Для исследования исследователи проанализировали данные почти 117 000 американских медсестер в возрасте от 30 до 55 лет, которые были набраны в 1976 году и прослежены до 2014 года. За эти 38 лет более 43 000 участников умерли, в том числе 8 360 смертей зарегистрировано от болезней сердца. Не было обнаружено значительной связи между временем рождения и смертью от всех причин. Но женщины, родившиеся весной и летом, имели небольшой, но значительно более высокий риск смерти от болезней сердца, чем женщины, рожденные осенью, согласно исследованию. Результаты были опубликованы 18 декабря в BMJ.

Предыдущие исследования связывали рождение весной и летом с более высоким риском смерти среди людей в северном полушарии. Однако эти исследования не могли в достаточной мере контролировать такие факторы, как семейная история болезни или экономический и социальный статус, что было сделано в этом новом исследовании.

Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения текущих результатов и выявления механизмов влияния сезонных месяцев рождения на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, заключили исследователи.

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