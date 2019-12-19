Бразилец 20 минут сражался с анакондой, спасая собаку

19.12.2019, 10:21, Разное

Бразилец спас свою собаку от анаконды. Хозяину пришлось сражаться за своего питомца порядка двадцати минут, хвостатого друга удалось отбить у змеи, только когда мужчине на помощь пришли товарищи.
46-летний житель Бразилии около года назад подобрал на улице раненую дворнягу. Мужчина выходил ее и оставил у себя. Собаку он назвал Него. Однажды он отправился на велосипедную прогулку в компании друзей и прихватил питомца с собой. Они проезжали мимо водоема и остановились, чтобы передохнуть. Собака направилась к воде, чтобы утолить жажду. У берега притаилась анаконда, которая напала на Него, когда он подошел достаточно близко. Хозяин бросился на выручку и пытался освободить любимца, но змея очень крепко держала пса. Схватка продолжалась около 20 минут. На помощь товарищу подоспели друзья. Вместе им удалось отбить собаку у анаконды.

Как отмечает хозяин, Него не получил серьезных травм. Мужчина не стал мстить анаконде, он позволил змее уползти назад в воду. Очевидцам удалось снять видео этого инцидента, на котором видно, как бразилец пытается освободить своего питомца.



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