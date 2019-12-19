Журналисты привезли в подарок Путину валенки и сурвачку

Прибывшие в Центр международной торговли (ЦМТ) на большую пресс-конференцию президента Владимиру Путина журналисты привезли главе государства подарки, в том числе валенки, сурвачку и духовой инструмент из бересты.

Между тем многие представители СМИ все-таки пришли в Центр международной торговли с яркими плакатами, на которых либо кратко описана тема их вопроса, либо изображен логотип их издания.

Одна из журналисток из Мордовии приехала в Москву с валенками для президента и вопросом о развитии народных промыслов в регионе, а ее коллега с мордовского телеканала подготовил необычный подарок – национальный духовой инструмент из бересты. Путина он собирается спросить о поддержке этнографического туризма и проблемах демографии в стране, передает ТАСС.

Иностранные гости также приехали в ЦМТ с сувенирами. Так, журналисты из Болгарии рассказали, что хоть и не собираются задавать вопрос Путину, но хотят подарить ему икону с изображением святого – покровителя славянских народов. Кроме того, они привезли с собой необычный аксессуар – ярко украшенную палочку под названием «сурвачка», которую используют в Новый год: ею стучат по спине человеку, которому хотят пожелать удачи и здоровья в будущем году.

Журналистка из Пскова хочет поговорить с президентом о проблемах бездомных животных и подготовила привлекающий внимание плакат –с изображением щенка и игривой надписью «гав-гав».

В пресс-конференции принимают участие и совсем молодые журналисты, среди которых ребята из молодежного столичного интернет-издания. Они пришли в ярких футболках с изображением главы российского государства. Волосы ребят окрашены в розовый и кислотно-оранжевый. Они хотят спросить у президента, как он борется с депрессией. Привлекать внимание президента во время пресс-конференции они планируют пением.

Кроме того, журналисты подготовили вопросы о межстрановых отношениях, о проблемах ветеранов, вопросы на региональные темы. А журналист из Пакистана рассказал, что хочет попросить у Путина сравнить Россию 20-летней давности с положением в стране в настоящее время, а также спросить об отношениях с США.

Президент РФ Владимир Путин в полдень четверга, 19 декабря, соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина пятнадцатой, начиная с 2001 года.

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