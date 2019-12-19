Суд присудил 3,3 млн иен японскому символу движения #MeToo

Токийский окружной суд обязал экс-главу бюро японской телекомпании TBS в Вашингтоне Нориюки Ямагути выплатить 3,3 млн иен журналистке Сиори Ито, с которой он «имел половые сношения, воспользовавшись ее бессознательным состоянием вследствие опьянения», пишут СМИ.
Как пишет газета Mainichi, Ито утверждает, что Ямагути изнасиловал ее в 2015 году в одном из токийских отелей после ужина, на который пригласил женщину, обещая помочь с трудоустройством.
Ито даже выпустила в 2017 году книгу об этом. Как подчеркнул суд, «действия Ито были направлены на служение общественным интересам и на улучшение ситуации вокруг жертв сексуального насилия», передает «Российская газета». После выхода книги она стала символом движения #MeToo в Японии.
Сам Ямагути отрицает свою вину и утверждает, что все происходило по взаимному согласию. Его адвокаты подали апелляцию, при этом обвиняемый признал, что секс с Ито «был неуместен».
Напомним, в конце октября в центре города Умео на севере Швеции установили скульптуру в честь феминистского движения #MeТoo.
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