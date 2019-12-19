Новый любовник жестоко обманул бывшую жену Александра Малинина

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в центре Москвы в центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе СКР. «По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Едет жизнь»: скорой сделали трогательный подарок на 100-летие / 23 октября
- МИД Украины вернуло в свою структуру дипломата Марущинца, которого уволили из-за антисемитизма / 17 декабря
- Чтобы избежать нормандской ловушки, Зеленскому надо заменить кулуарную дипломатию публичной. Стадион – так стадион / 5 ноября
- В «Синергии» отрицают сбор отпечатков пальцев у российских школьников / 30 октября
- Чиновник на Ямале уволился после утилизации портретов Медведева / 6 ноября
- Путин призвал стремиться к «зеленому» балансу энергетики / 20 ноября
- Американская журналистка оценила традиционную русскую баню / 25 октября
- В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики / 4 декабря