Автоновости: Hyundai готовит для России целую россыпь новинок

Компания намерена в 2020 году кардинально обновить свою модельную линейку для российского рынка. Стало известно о появлении в нашей стране не только принципиально новых моделей (включая машины бренда Genesis), но и об обновлении тех, что уже пользуются популярностью.

Самым, пожалуй, важным событием для российских покупателей станет начало продаж рестайлинговых модификаций седана Solaris и кроссовера Creta – обе модели регулярно фигурируют в списках бестселлеров. По данным "Российской газеты", их представят в нашей стране в первой половине года. Седану переработают внешность и расширят список опций, а вот об обновленном кроссовере пока ничего не известно.

Вот таким будет новый Hyundai Solaris для России!

Примерно в это же время начнутся продажи уже официально представленного седана Hyundai Sonata нового поколения с моторами 2 л, а также "подогретой" версии кроссовера Tucson с обозначением N-Line. Правда, "подогрев" вседорожника будет заключаться в основном в измененном декоре кузова и более спортивном оформлении интерьера.

Вторая половина года отметится появлением в нашей стране самого крупного кроссовера Hyundai по имени Palisade. Дебютировал он с 3,8-литровым V6 мощностью 295 л.с. и 355 Нм крутящего момента, работает который в паре с восьмиступенчатым автоматом. Обещана и опциональная система полного привода HTRAC с имитацией межосевой блокировки и семью режимами работы. Кроме того, на родине Palisade получил и 202-сильный четырехцилиндровый турбодизель, но с какими моторами кроссовер попадет в нашу страну, пока неясно.

Также обещан выход на российский рынок двух новинок премиальной марки Genesis – седана G80 нового поколения и свежайшего большого кроссовера GV80.

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