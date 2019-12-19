«Тихое место 2». Вышел тизер фильма с Эмили Блант. Видео

видео
Видео: Paramount Pictures / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Пятый президент Украины Петр Порошенко использовал предоставление Православной церкви Украины томоса в собственных политических интересах и до сих пор сохраняет влияние на ПЦУ, заявил патриарх Филарет в интервью «Фактам ICTV». На вопрос о юридическом статусе Киевского патриархата он отметил, что с 20 июня последний не входит в новосформированную ПЦУ, но ранее назначенные Порошенко чиновники продолжают давить на Киевский патриархат […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Палата представителей объявила Трампу импичмент / 19 декабря
- Канделаки придумала прозвище для Саакашвили / 21 ноября
- Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме / 13 декабря
- Опубликованные WikiLeaks документы подвергли сомнению выводы ОЗХО по сирийской Думе / 23 октября
- Смартфон Vivo U20 получил мощный аккумулятор и процессор Snapdragon 675 / 22 ноября
- Беременная третьим ребенком Рафаэли нанесла маску на лицо и живот / 6 декабря
- Лесных – 3 года колонии, Мартинцов – 2,5 года, Мыльников – 2 года условно. Суд приговорил обвиняемых по «московскому делу» / 6 декабря
- Партии трех не зарегистрированных в РФ препаратов для детей ввезут в страну в ноябре / 27 октября