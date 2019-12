Трамп назвал импичмент незаконным и намекнул, что победит на выборах президента США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Мичигане вечером 18 декабря назвал импичмент, который объявила ему Палата представителей, незаконным и однопартийным. Об этом сообщает телеканал CNN.

«С сегодняшним незаконным неконституционным и однопартийным импичментом демократы, которые ничего не делают, заявляют о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю», – заявил Трамп.

Он сравнил процедуру импичмента с «политическим самоубийством» и высказал мнение, что «в конце концов победит».

«Вы видели мои опросы?» – обратился Трамп к сторонникам, имея ввиду рейтинг в преддверии президентской избирательной кампании.

Согласно новому опросу Gallup, обнародованного 18 декабря, рейтинг одобрения работы президента Трампа повысился на 6 процентных пунктов и достиг 45%. В момент запуска процедуры импичмента демократами в сентябре он составлял 39%.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

Американский президент перед голосованием в Палате представителей направил письмо Пелоси. Он назвал расследование в его адрес «беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью, не имеющим аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства». Трамп высказал мнение, что и Пелоси, и вся Демократическая партия стали заложниками своих наиболее радикальных членов.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

