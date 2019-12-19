До сих пор не заключено соглашение о передаче осужденных лиц между Украиной и Таиландом – Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова встретилась в Бангкоке с главным омбудсменом Королевства Таиланд Виддхаватом Раджатануном, стороны обсудили соблюдение прав 21 украинских граждан, находящихся в тайских тюрьмах, сообщила Денисова 18 декабря в Facebook.

«Акцентировала внимание на том, что необходимо в безотлагательном порядке решить вопрос предоставления квалифицированного лечения некоторым нашим гражданам. Поэтому в ближайшее время буду обращаться к тайскому коллеге с просьбой решить этот вопрос… Поблагодарила за содействие защите прав и оказания необходимой медицинской помощи гражданам Украины, которые находятся в исправительном учреждении Кlong Prem – Вячеславу Хлебцу и Ярославе Яновской, которые стали жертвами торговли людьми. Работники тайского Офиса омбудсмена оперативно отреагировали – посетили наших сограждан и выяснили все проблемы, которые беспокоили. В частности, благодаря этому одному из них вовремя пролечили зубы», – написала Денисова.

Она поблагодарила в лице омбудсмена короля Таиланда за предыдущее помилование и уменьшение сроков заключения гражданам Украины в 2019 году по случаю коронации.

«В свою очередь Виддхават Раджатанун согласился уточнить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевских помилованиях наших граждан. До сих пор не заключено Соглашение о передаче осужденных лиц между нашими государствами. Договорились объединить усилия, чтобы решить эту проблему в кратчайшие сроки. Тайский коллега заверил, что будет способствовать подписанию данного документа. Со своей стороны заверила, что обращусь с соответствующим обращением к президенту Украины. Это позволит нашим гражданам, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях в Таиланде, отбывать наказание на родине, приблизит их к родным и к получению необходимой помощи. Пока родные не могут их посещать из-за высокой стоимости таких поездок», – продолжила украинский омбудсмен.

Она пригласила Раджатануна посетить Украину в удобное для него время для дальнейшего обмена практическим опытом.

У рамках робочого візиту зустрічалася з головним Омбудсманом Королівства Таїланд Віддхаватом Раджатануном.У ході… Posted by Людмила Денісова on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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