Под Москвой при пожаре пострадали двое детей

В жилом доме в подмосковном Красногорске произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир на втором этаже, передает ТАСС.

В результате возгорания пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали. Как сообщает «Москва 24», сейчас их жизни ничего не угрожает.

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