Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в четверг опустился на 0,25% – до уровня 3016 пунктов, индекс РТС снизился на 0,2% – до 1519 пунктов.

Следует из данных Московской биржи.

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