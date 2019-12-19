Пенсионерка отдала 3 млн рублей из-за «хакерской атаки» в Москве

В Москве полиция проводит проверку после хищения порядка 3 млн рублей у 69-летней женщины, информирует пресс-служба УВД по ЦАО.

В хамовнический отдел полиции поступило заявление от пенсионерки. Она сообщила, что 5 декабря ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что на ее банковский счет была совершена хакерская атака, передает РИА «Новости».

Через пять дней перезвонил тот же человек. Он заверил пенсионерку, что для возврата денег нужно перевести их на другой счет.

«Гражданка перевела на указанный им счет 2,87 млн рублей. Зайдя в отделение банка, узнала от сотрудников, что это были мошенники», – сообщили в УВД.

Полиция проводит проверку.

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